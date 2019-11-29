Высший антикоррупционный суд 29 ноября в 11:30 начнет избирать меру пресечения задержанному одесскому бизнесмену Вадиму Альперину. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, пишет Укринформ.

"ВАКС в 11. 30 рассмотрит ходатайство САП об избрании меры пресечения Альперину", - сообщили в прокуратуре. Судебное заседание состоится в помещении суда по адресу: ул. Крещатик, 42.

САП просит об избрании Альперину меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 288 млн грн.

Напомним, что Альперин предлагал взятку в сумме 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 27 ноября задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

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