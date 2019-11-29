Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что в ближайшее время будет запущен сервис, который поможет избавиться от бумажных квитанций об оплате. Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью). Что бы вы не оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и т. п), вы почти всегда не сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию на домашнем принтере", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dubilet

Дубилет утверждает, что будет создан специальный сайт, к которому смогут подключиться все украинские банки.

"Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции - и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенным ЭЦП. Таким образом, вы сможете сделать платеж с банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику", - подчеркивается в сообщении.

Предполагается, что на запуск сервиса уйдет от одного до трех месяцев.

Напомним, Дубилет решил провести электронную перепись населения, тем самым сэкономив два миллиарда гривен.

Ранее "Страна" писала, что Кабинет министров Украины одобрил закон о переводе трудовых книжек граждан в цифровой формат.