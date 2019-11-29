В государственной компании "Укрзализныця" хотят поднимать тарифы на 2% на протяжении 10 месяцев начиная с марта 2020 года. Об этом передает ДС, со ссылкой на финплан ведомства.

В документе указано, что в следующем году рынок грузовых и пассажирских перевозок может ожидать очередной этап роста тарифов. Так, планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация. При этом в компании не сказали, будет ли соответствовать цена пассажирских перевозок качеству услуг.

Согласно проекту финансового плана "Укрзализныци", объем грузовых перевозок увеличится на 5,5%, по сравнению с ожидаемым грузооборотом в 2019 году - до 192,6 млн т/км.

Доходы "Укрзализныци" в следующем году должны вырасти на 13%, по сравнению с ожидаемым доходом в этом году, и составить 105,2 млрд грн.

В следующем году объем капитальных инвестиций должен составить 20,1 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 10 лет и в два раза больше ожидаемых капинвестиций в текущем году. Из этой суммы 11,6 млрд грн (или 58%) - собственные средства дороги, 8,4 млрд грн (или 42%) - привлеченные.

Напомним, Министерство инфраструктуры в ближайшее время рассмотрит вопрос дальнейшей работы Евгения Кравцова на посту главы АО "Укрзализныця".

Как сообщала "Страна", 15 ноября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство вскоре примет решение о смене руководства "Укрзализныци", поскольку менеджмент злоупотребляет своим положением. Главная претензия Гончарука - коррупция в "Укрзализныце". Премьер назвал ее "абсолютно дикой" и добавил, что "воруют почти на всем".

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