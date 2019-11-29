Кабинет министров поручил недавно назначенному руководителю Госгеокадастра Денису Башлыку "отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений от работы". Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины провести в месячный срок комплексную проверку работы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и ее территориальных органов, в том числе в части соблюдения требований законодательства во время распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрения обращений относительно продления (возобновления) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018 - 2019 годов", - написал чиновник.

Министр добавил, что правительство поручило Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра на период проведения проверки отстранить от исполнения должностных обязанностей руководителей и заместителей руководителей главных управлений Госгеокадастра в областях и в Киеве.

Фото: facebook.com

Напомним, что Рада дала старт процессу ликвидации Госгеокадастра.

Также мы писали о том, что Госгеокадастр открыл базу данных с информацией о земельных участках.