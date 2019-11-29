Счетная палата Украины впервые проведет аудит деятельности Верховной Рады. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Пацкан в эфире "Украинского радио".

"Мы охватим период работы двух созывов - VII и VIII - чтобы не было предвзятости. Верховная Рада не проверялась ни разу за время независимости нашего государства. Забегая несколько вперед могу сказать, что предварительное изучение материалов нам уже показывает имеющиеся "белые пятна", на которые нынешнему парламенту нужно будет обратить внимание", - сказал он.

Кроме того, Пацкан рассказал, что результаты аудита стоит ожидать уже в марте 2020 года. При этом в ходе аудита они будут "изучать эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом аппаратом Верховной Рады Украины, имеющего финансовые последствия для государственного бюджета".

Напомним, лидером электоральных симпатий украинцев остается партия "Слуга народа", хотя уровень ее поддержки снизился до 45%.

До этого "Страна" писала, что украинцы не хотят земельную реформу Зеленского. При этом 74% украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Петра Порошенко