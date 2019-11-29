В Словакии 28 ноября погибли двое украинских альпинистов - инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева.

Как сообщается на странице Федерации альпинизма и скалолазания города Киева в Facebook, несчастный случай произошел на спуске с горы Видлова башня (высота - 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат).

"Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются", - сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Фото: facebook.com

"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября - Ред.) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", - прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.

Фото: facebook.com

Напомним, что из-за "заторов" на Эвересте погибли трое альпинистов.

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