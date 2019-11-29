Музеи Киева объявили дни бесплатного посещения в декабре. Календарь
Столичные музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить городские музеи в декабре можно будет в такие даты, передает Большой Киев
2 декабря
- Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;
4 декабря
- Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);
- Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 — 13:00);
- Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.
5 декабря
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
10 декабря
- Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.
19 декабря
- Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.
25 декабря
- Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;
- Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.
- Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).
26 декабря
- Мемориальный дом-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5;
- Национальный музей Тараса Шевченко, бульв. Т. Шевченко, 12;
- Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.
27 декабря
- Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;
- Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).
29 декабря
- Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;
- Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;
- Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;
- Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.
30 декабря
- Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;
- Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;
- Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;
- Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).
На постоянной основе работают бесплатно:
- Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;
- Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.
Администрация музеев просит посетителей уточнять условия дня открытых дверей заранее, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.
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