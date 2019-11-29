Столичные музеи традиционно раз в месяц проводят день открытых дверей. Бесплатно посетить городские музеи в декабре можно будет в такие даты, передает Большой Киев

2 декабря

Национальный историко-архитектурный музей "Киевская крепость", ул. Госпитальная, 24а;

4 декабря

Национальный музей "Киевская картинная галерея", ул. Терещенковская, 9 (до 14:00);

Национальный научно-природоведческий музей, ул. Богдана Хмельницкого, 15 (10:00 — 13:00);

Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко, ул. Терещенковская, 15/17.

5 декабря

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

10 декабря

Музей-мастерская И. Кавалеридзе, Андреевский спуск, 21.

19 декабря

Музей выдающихся деятелей украинской культуры Л. Украинки, М. Лысенко, П. Саксаганского, М. Старицкого, ул. Саксаганского, 97/95б/95.

25 декабря

Национальный музей литературы Украины, ул. Б. Хмельницкого, 11;

Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко, ул. Т. Шевченко, 8а.

Национальный заповедник "София Киевская", ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

26 декабря

Мемориальный дом-музей Т. Г. Швченко, ул. Вышгородская, 5;

Национальный музей Тараса Шевченко, бульв. Т. Шевченко, 12;

Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского, ул. Паньковская, 9.

27 декабря

Музей украинской диаспоры, ул. Московская, 40б;

Музей партизанской славы, ул. Славгородская (парк Партизанской славы).

29 декабря

Литературно-мемориальный музей-квартира П. Тычины, ул. Терещенковская, 5;

Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского, ул. М. Рыльского, 7;

Литературно-мемориальный дом-музей М. Заньковецкой, ул. Б. Васильковская, 121;

Национальный художественный музей Украины, ул. Грушевского, 6.

30 декабря

Национальный музей истории Украины, ул. Владимирская, 2;

Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, ул. Лаврская, 9, к. 26;

Музей гетманства, ул. Спасская, 16б;

Национальный музей украинского декоративного искусства, ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов).

На постоянной основе работают бесплатно:

Музей вторсырья, ул. Сагайдака, 112;

Музей канализации, Харьковское шоссе, 50а.

Администрация музеев просит посетителей уточнять условия дня открытых дверей заранее, поскольку некоторые музеи предоставляют бесплатный вход только определенным категориям граждан (ученики, студенты, пенсионеры и т. д.) или по отдельному графику.

Напомним, что в Киеве до 19 января можно посмотреть на личные вещи и иконы митрополита Владимира Сабодана.

Напомним, что в Украину привезут коллекцию древних рукописей инков, майя, ацтеков и миштеков.