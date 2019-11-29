Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан отказаться от гаджетов компании Apple, которая показывает аннексированный Крым как "российский" в своих приложениях. Об этом он написал у себя в Twitter.

"А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал Климкин.

Фото: twitter.com/PavloKlimkin

Напомним, что в РФ сообщили, что Apple признала Крым "российским".

Также мы писали о том, что глава МИД Пристайко рассказал, какую боль ощущает от признания Apple Крыма "российским".

До этого "Страна" писала, что посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту по поводу компании Apple из-за обозначения Крыма как "российского".