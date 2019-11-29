29 декабря Печерский райсуд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания экс-нардепа Сергея Пашинского под стражей еще на 60 дней.

Он проходит в качестве обвиняемого по делу о стрельбе 31 декабря 2016 года в Киевской области. Когда недалеко от своего дома депутат из пистолета Glock 19 ранил местного жителя Вячеслава Химикуса.

7 октября Печерский суд избрал Пашинскому меру пресечения - заключение под стражей до 4 декабря 2019 года без возможности внесения залога. Сегодня суд должен решить, оставить ли старую меру в силе или изменить ее.

При Порошенко Пашинский курировал украинскую оборонку и считался очень влиятельным человеком, одним из ближайших соратников бывшего и. о. президента и секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Страна" следит за ситуацией.

Прямая трансляция:

10:04 Зашел судья

09:30 В зале собираются участники.

09:15 Начало заседания намечено на 09:30. Об этом сообщил адвокат Андрей Федур.