В Украине назревает очередной ура-патриотический скандал. Американская корпорация Apple в своих гаджетах начала маркировать Крым как часть России.

Это касается только российских пользователей. Во всем остальном мире, включая и нашу страну, Apple вообще перестал указывать государственную принадлежность полуострова и его населенных пунктов.

То есть не упоминая, что это территория Украины вообще.

Украинские власти пытаются исправить ситуацию, отправляя запросы в Apple и Госдеп. А в соцсетях экс-министр Павел Климкин призвал объявить "Айфону" бойкот.

"Страна" разбиралась в том как Apple признал Крым российским.

Что произошло у Apple

На этой неделе российское представительство Apple согласилось изменить наименование Крыма и его населенных пунктов.

В приложениях "Карты" и "Погода" пользователи на своих электронных устройствах увидят, что Севастополь и Симферополь - часть России. На карте весь полуостров и его города, весь регион отмечен как российский. Кроме того, все сервисные программы Apple "приведены в соответствие с требованиями федеральных законов", как заявил об этом депутат Госдумы Василий Пискарев.

"Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. (Названия - Ред.) приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал думец. По его словам, в Apple провели для депутатов целую презентацию того, как поменялась принадлежность Крыма в сервисах компании.

Читатели "Страны" подтверждают, что еще несколько дней назад в приложении Apple о погоде Симферополь не указывался как российский город, а теперь на экране принадлежность есть - "Симферополь, Крым, Россия".

Фото: Страна.ua

Однако здесь есть одна существенная оговорка: Apple будет показывать Крым российским только для российских пользователей.

Но это вряд ли послужит для Украины утешением. Для остальных пользователей со всего мира - включая и украинцев - крымские города никак не маркированы. То есть Украине как бы и не принадлежат.

"Только что проверил в телефоне, это правда! Эппл согласился с требованием Москвы показывать Крым, аннексированную территорию Украины с 2014 года, как территорию России. Крым и города Севастополь и Симферополь теперь отображаются как российские территории на эппл-картах, если использовать приложение в России", - прокомментировал ситуацию корреспондент ВВС Уилл Вернон.

А вот другие города на спорных территориях все же обозначены по канонам международного права: столица Приднестровья Тирасполь - Молдова, столица Южной Осетии Цхинвал - Грузия, Степанакерт в Нагорном Карабахе - Азербайджан.

Почему для Apple Крым "не наш"?

Россия вела переговоры с представителями Apple с мая 2019 года, доказывая, что обозначение Крыма территорией Украины является уголовным преступлением по законам РФ.

После этого компания и вовсе сняла с карты все обозначения. Но и это не устраивало Россию. В процессе обсуждения темы российская стороны убеждала иностранных компаньонов, что "никакой политики в этом нет" и что "Apple коммерческая организация".

Впрочем, вряд ли эта аргументация сыграла какую-то роль. Скорее в Apple опасались потерять российский рынок, что в условиях централизованной российской власти вполне реальная перспектива.

Этот рынок, разумеется, меньше китайского, но по сравнению с украинским - огромен.

Офис "яблочной" компании в России действует с 2007 года, а ежегодная выручка корпорации составляет порядка 200 миллиардов рублей в год (более трех миллиардов долларов). В рейтинге российского Forbes Apple занимает 11-е место среди крупнейших иностранных компаний России по выручке.

В Украине же своего представительства Apple нет - то есть и продажи сравнительно невелики. Поэтому рисковать российским рынком, чтобы не обидеть украинцев, "яблочный гигант" не стал бы.

В чем "боль" украинцев

На столь страшное известие, как маркировка Крыма российским в России, отреагировали украинские власти.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко буквально на пальцах попытался объяснить, как украинцы видят ситуацию с признанием компанией Apple аннексированного Крыма российским.



"Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время какой-то невежа плюет на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей", - об этом Вадим Пристайко на английском языке написал в своем Twitter.

Чуть позже он разъяснил свою позицию, написав, что "продукты Apple - превосходны, но глобальная политика не является сильной стороной компании".

Посольство Украины в США также отреагировали на скандал с Apple, заявив, что "украинцы вряд ли будут будут благодарны Apple в этот День благодарения". Потому что стоит напомнить компании о том, что "Крым - это часть Украины, которая находится под российской оккупацией, а не суверенитетом".

Украинские власти требуют от Apple убрать все обозначения Крыма как части РФ. Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию.

Украину поддержали в Литве. С соответствующем заявлением выступила глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в Twitter:

"Крым – это земля Украины, которую оккупировала Россия", – написал дипломат.

Правда, на все эти возмущения официальной реакции Вашингтона не последовало: в стране отмечали День благодарения. В компании также нет ответов на украинские вопросы.

Последние новости из жизни Apple - увольнение главного дизайнера Apple Джони Айва и выпуск рождественского мультфильма о стеснительной художнице "Поделись своим даром" (Share Your Gifts) под музыку Billie Eilish.

Бойкот Климкина и бунт побратимов

Не обошли тему и в соцсетях. Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин решил вообще больше ничего не доказывать Apple. Вместо этого он призвал украинцев объявить бойкот iPhone:

"А слабо... отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал в своем Twitter Климкин.

Впрочем, другие восприняли новость больше с юмором.

Фотограф и психолог Антон Марсович иронизирует над призывами Климкина отказаться от продукции Apple.

"Вынимайте эту хрень из ушей. Мы просто обязаны ввести санкции против Apple. И закрыть официальные магазины Apple. А все украинские патриоты просто разобьют свои Айфоны, Аймаки, Айпады, Макбуки. В порыве праведного гнева. Вышиванка и айфон больше не сочетаются. Начинайте. Душить Apple. Давите ногами наушники. Бейте трехглазого об асфальт. Хочу на это посмотреть".

О том же пишет блогер Максим Гардус, который также обсуждает призыв экс-министра.

"На днях "патриоты" бурно радовались результативности "бойкота", в результате которого разошлись #jacobs и #zik .

Уверен, после массового сожжения яблофонов и прочих гаджетов, #apple одумается! Ждём массовых акций протеста! Следите за новостями!



P.S. а хештег #айфонэтопутин уже запустили?"

"Оцэ так зрада!", - прокомментировал "предательство от Эппл" блогер Евгений Хурсин.

Также ситуацию с Apple и Крымом разобрала журналист "Страны" Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно".