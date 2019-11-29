Правоохранители прекратили незаконное использование властями аннексированного Крыма насосной станции, расположенной на территории Херсонской области, что нанесло ущерб Украине в размере 30 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Станция обеспечивала сырьем и водой "Крымский содовый завод", расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн", - говорится в сообщении.

Правоохранители расследуют по факту уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: npu.gov.ua

Видео: youtube.com

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