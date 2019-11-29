Посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту по поводу компании Apple из-за обозначения Крыма как российской территории в ее приложениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ, а также обратили внимания Госдепа на сложившуюся ситуацию.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях компании... Украинские дипломаты также обратили внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США на сложившуюся ситуацию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, что в РФ сообщили, что Apple признала Крым российской территорией.

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