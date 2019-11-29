В Киеве густой туман, видимость на дорогах сильно ограничена - Укргидромет
В Киеве и Киевской области в пятницу, 29 ноября, утром будет удерживаться сильный туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в частности, на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Отмечается, что в Киевской области 29 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Также штормовое сообщение объявили в Киеве.
"29 ноября в большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром в Украине местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.
Также мы писали о том, что стали известны регионы Украины, которые в пятницу зальют дожди.