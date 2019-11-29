В Киеве и Киевской области в пятницу, 29 ноября, утром будет удерживаться сильный туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в частности, на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что в Киевской области 29 ноября ночью и утром ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Также штормовое сообщение объявили в Киеве.

"29 ноября в большинстве южных, центральных областей и в Сумской значительные дожди (I уровень опасности, желтый). Утром в Украине местами туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на декабрь.

Также мы писали о том, что стали известны регионы Украины, которые в пятницу зальют дожди.