Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек, передает ТАСС.

Также стало известно, что в результате разгула стихии пострадали около 800 человек. Сотрудникам спасательных служб удалось спасти из-под завалов 45 человек.

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло 26 ноября около 04:00 по местному времени (05:00 кв), эпицентр находился в 10 км к северо-западу от города Шиджак, расположенного недалеко от Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км

Напомним, что Албанию потрясло третье за неделю землетрясение. Новый толчок стал самым сильным после недавнего землетрясения, произошедшего в 33 километрах к западу от албанской столицы Тираны.

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