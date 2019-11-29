В ночь на 29 ноября в Москве произошло громкое ЧП. Популярного актера Вячеслава Гришечкина избили в его же собственной квартире.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

Артист прибежал с просьбой о помощи к соседям, они и вызвали скорую. Оказалось, что на Гришечкина напал его же знакомый, 24-летний студент Джимшит Б., которому актер помог с регистрацией в Москве. По крайней мере так утверждает сам избитый актер.

Парень успел скрыться с места преступления, полиция проводит проверку. Врачи оказали Гришечкину помощь, от поездки в больницу он отказался.

Фото: Telegram

Зрителям избитый актер известен своими ролями в таких фильмах как "Биндюжник и Король", "Марш Турецкого", "Бригада", "Театральный роман" и др. Так же он был ведущим комеди-шоу "Оба-на".

Напомним, что в Москве так же экстренно госпитализировали народную артистку СССР Татьяну Доронину.

Мы так же рассказывали, что в Москве избили звезду французского блокбастера "Такси".