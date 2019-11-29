Александр Данилюк, бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) заявил, что влияние олигарха Игоря Коломойского на ситуацию в Украины постепенно уменьшается.

Об этом он заявил на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский", которая состоялась в Берлине, как сообщает "Укринформ".

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - заявил Данилюк.

По его убеждению, многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

В то же время экс-секретарь СНБО признал, что события вокруг Приватбанка в сентябре повлияли на его решение покинуть команду Зеленского.