Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет закону о поддержке протестующих в Гонконге и о введении персональных санкций против ряда чиновников Гонконга и Китая.

Подписанный документ уже вызвал гневную ответную реакцию официального Пекина. МИД Китая выступил с заявлением, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела Гонконга и нарушает тем самым международное право.

Еще до 27 ноября не было известно, подпишет ли глава Белого дома этот закон, поскольку ранее он называл президента Китая "своим другом", обсуждая торговую сделку. Однако на деле все вышло наоборот, как передает The New York Times.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к президенту Китая Си Цзиньпиню и народу Гонконга", - заявил Трамп. Он добавил, что надеется на мирное урегулирование протестов в городе.

Кроме персональных санкций, подписанный документ запрещает продавать полиции Гонконга спецсредства, такие как слезоточивый газ и резиновые пули.