Вчера, 28 ноября, в Украине прошли успешные испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун". Ракета после старта успешно совершила полет по заданному маршруту и на определенных ​​высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

Об этом Defense Express сообщил генеральный директор и генеральный конструктор ГККБ "Луч" Олег Коростелев.

Фото и видео: Defense Express Channel

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотах. То есть можно сказать, что уже завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", - заявил Олег Коростелев.

Он так же добавил, что на следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

ТТХ ракеты "Нептун"

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, масса боевой части -150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет ( то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

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