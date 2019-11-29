Народный депутат от партии "Слуга народа" и журналист по профессии Ольга Василевская-Смаглюк выступила с необычным заявлением о том, что в Украине пришла пора "немножко приглушить" свободу слова.

Об этом она заявила комментируя дело Федыны - Зверобой в эфире телеканала "Настоящее время".

"У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы уже немножко приглушить. Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь", - заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

Она так же добавила, что "если бы это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести обыски. Его просто бы посадили в тюрьму. Без суда и следствия".

Нардеп заявила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Федыны, но не за привлечение ее к ответственности.

Напомним, скандальная история разгорелась в конце октября, когда президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г. Золотое Луганской области говорил с ними на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции партии Порошенко "Евросолидарность" София Федына обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

Они при этом с матами комментировали общение президента с добровольцами. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы, например", - говорила Федына.