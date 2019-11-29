Зеленский: проблемы с рейтингом начались

У Владимира Зеленского началось серьезное падение рейтинга. Если за первые пять месяцев президентства его популярность просела всего на 9%, то три недели ноября принесли падение на 12%. И хотя положительно деятельность главы государства все еще оценивают больше половины граждан, стандартным снижением рейтинга нынешние показатели уже не назовешь.

Среди факторов, которые могли повлиять на падение популярности Зеленского, ключевым, скорее всего, является рынок земли. Все соцопросы по-прежнему показывают, что эта идея крайне непопулярна в обществе, однако власть продолжает эту реформу – причем сейчас уже очевидно, что делает она это под нажимом МВФ. Что полностью противоречит ожиданиям, которые были у Зе-электората.

Не могло не повлиять на рейтинги и то, что с началом отопительного сезона не изменилась ситуация ни с тарифами, ни с субсидиями. Некоторые уже за несколько дней октября успели получить немаленькие платежки, хотя это, конечно, только капля в море по сравнению с тем, что будет в следующие месяцы.

Наконец, постоянные скандалы внутри "Слуги народа" тоже сыграли свою роль, хотя и в меньшей мере – часть избирателей все-таки не ассоциирует Зеленского с его партией в парламенте.

Но дальше будет хуже. Уже упомянутый фактор отопительного сезона никуда не денется. А если еще и с 1 января Россия перекроет газовую трубу, то отдельные регионы могут остаться даже без дорогого отопления – и тогда рейтинг будет падать с той же скоростью, с какой будет падать температура в квартирах.

Ну, и неясно, что будет с темой мира. Безусловно, есть шанс, что парижские встречи "нормандской" четверки принесут свой результат и что парламент проголосует за договоренности глав государств. Но если договоренности не состоятся и на Донбассе возобновятся военные действия, для рейтинга президента это уже будет катастрофа.

Обыск у Зверобой: кто кричит о репрессиях?

Самая громкая тема вчерашнего дня – обыск у блогера Маруси Зверобой, проходящей по общему делу с нардепом Софией Федыной. Вообще-то обыск в данном деле – действие нелогичное, поскольку сам факт расследуемого преступления (видеоблог беседы Зверобой с Федыной) находится в сети, и искать ничего не нужно. Но правоохранителям, видимо, нужно было соблюсти формальности процедуры.

И это соблюдение формальности вылилось в бурю возмущения со стороны партии Порошенко и порохоботов в соцсетях. Комментариев о репрессиях и 1937 годе за один день от них прозвучало больше, чем за предыдущие пять лет.

Кстати, Федына тоже прокомментировала обыск у подруги, но своим комментарием продемонстрировала, что в исторические аналогии ей лучше не соваться. Поскольку начиналось ее послание с возмущенной фразы "33 год?".

Впрочем, ни 1933-й, ни 1937-й здесь, конечно же, не причем. Если предположить, что Зверобой ни в чем не виновата и страдает за свою политическую позицию, то проще вспомнить десятки случаев подобных обысков и уголовных дел периода 2014-18 годов, когда преследовали не то что за угрозы президенту, а за вполне конституционные призывы к федерализации страны.

И преследовали (либо формировали информационное сопровождение этого преследования) именно те, кто вчера поднимал волну против репрессий. Вступившаяся за Зверобой Ирина Геращенко и вся ее партия – последние, кто сейчас имеет право говорить о репрессиях, поскольку сформированный ими режим был куда мрачнее нынешнего.

Впрочем, грехи партии Порошенко не отменяют того, что с Зверобой нужно поступить по закону. Вне зависимости от того, нравятся кому-то ее высказывания или нет.

Зачем Германия "душит" Украину?

"Нафтогаз" обвинил власть Германии в "экономическом удушении Украины". Замглавы НАК Юрий Витренко заявил, что Берлин, поддерживая строительство "Северного потока-2", способствует тому, что Украину ждет экономическая катастрофа.

Надо отметить, что Витренко абсолютно прав. Больше того, под таким тезисом наверняка согласилась бы подписаться даже его родная мать, легендарный лидер Прогрессивно-социалистической партии Наталья Витренко. Да и любой другой политик, который умеет называть вещи своими именами.

Действительно, запуск "СП-2" приведет к тому, что транзит газа через Украину практически прекратится. Действительно, 3 миллиарда долларов за транзит для украинского бюджета – очень большие деньги. И действительно, после ввода "СП-2" придется перестраивать работу всей системы восточноевропейских газопроводов, причем украинская труба окажется в худшем состоянии из всех.

Все это правда. Но возникает вопрос: а почему Берлин должно беспокоить хоть что-то из перечисленного Витренко? У Германии – свой бюджет, в котором миллиарды за транзит газа тоже лишними не будут. В Германии – свои предприятия, которые хотят более дешевого газа, что станет возможным, если не платить Украине и Польше за транзит. И немцы не хотят мерзнуть в своих квартирах каждый раз, когда между Киевом и Москвой возникают трения.

Немецкая власть хорошо относится к Украине. Мало кто сделал для прекращения войны на Донбассе больше, чем Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер. Но это не значит, что они должны жертвовать интересами собственной страны ради государства, которое свои интересы защищать не умеет.

Мир прагматичен. И нужно было в 2016 году думать о том, что для Украины важнее – вводить антироссийские санкции или сохранить транзит российского газа. А теперь остается только пожинать результаты внешней политики времен Порошенко. И стараться сделать так, чтобы не стало еще хуже.

Новые правила проезда на Донбасс

Вчера заработали новые правила проезда наших граждан через контрольно-пропускные пункты на линии разграничения. Революционными их не назовешь, но по отдельным позициям жизнь для жителей и гостей Донбасса существенно облегчается. Особенно это касается замены списка разрешенных товаров списком запрещенных и отмены понятия "ручная кладь".

Кроме того, нынешнее правительство отменило так и не вступившие в силу нововведения от Кабмина Гройсмана, по которым для проезда детей младше 14 лет требовался обязательный паспорт, а детям 14-16 лет, которые учатся на контролируемой территории, даже разрешено пересекать линию разграничения без сопровождения взрослых.

Безусловно, решение основных проблем Донбасса требует от власти гораздо больше усилий, и не факт, что она готова их решать. Однако после пяти лет постоянных ужесточений даже такие небольшие шаги воспринимаются как достижение. Главное, чтобы власть, делая эти шаги, не останавливалась и уж тем более не делала шагов в обратном направлении.

Украинское вмешательство в американские выборы: впереди расследование?

Украине, похоже, не избежать официального расследования в Штатах по поводу вмешательства украинской власти в американские выборы 2016 года. Вчера о необходимости провести такое расследование заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Безусловно, основная цель этого заявления – внутриполитическая. Белому дому необходимо сместить акценты с процедуры импичмента, которой занимается демократическое большинство нижней палаты Конгресса. И лучшего способа, чем вспомнить об украинских "грехах" 2016 года, нет – поскольку в обоих случаях речь идет об одной и той же стране, но виновные совсем иные.

Причем, в отличие от ситуации с Джо Байденом, в данном случае обращение Белого дома к украинским властям может быть вполне официальным – ведь расследование иностранного вмешательства в выборы уже проходило, и теперь меняется только государство, которое вмешивалось. И меняется сторона выборов, которой это вмешательство было выгодным.

И, в отличие от ситуации с "Буризмой", Зеленский вполне может дать команду Генпрокуратуре расследовать данное вмешательство. Тем более что расследование может вывести только на руководство Украины трехлетней давности – то есть на тех, кого даже выгодно дискредитировать в глазах Запада.