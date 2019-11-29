Известный украинский ученый-демограф Элла Либанова высказалась против замены полноценной переписи населения электронной, о которой в четверг заявили в Кабмине. Об этом она сообщила в Facebook.

"Я категорически против замены полноценной переписи населения оценками его численности. Аргументов очень много и, откровенно говоря, я уже устала их приводить. Складывается впечатление, что главные расходы бюджета - это финансирование научных исследований и проведения переписи - единственного источника всесторонней информации о населении", - написала она.

По ее словам, в большинстве развитых стран используются демографические регистры, которые содержат разнообразную информацию, но в них все равно проводят переписи населения, хотя и по узкому кругу вопросов. Однако в Украине подобных регистров нет.

"В Украине же таких регистров просто не существует, и оценка численности населения, проведенная с огромным количеством предположений, их не может заменить. При отсутствии надежной информации о генеральной совокупности (все население страны и его размещение по территории) невозможно обеспечить надлежащую репрезентативность выборочных (социологических) обследований", - отмечает демограф.

При этом, как пишет Либанова, не имея разносторонней информации о населении, нельзя обеспечить надлежащее качество управления страной.

"Страна - это не территория, не банки и не бизнес, хотя все это очень важно; страна - это прежде всего люди, их качество и продолжительность жизни, уровень образования, статус на рынке труда, источники доходов, состав семьи, количество детей, определение своей этнической принадлежности, родной язык", - резюмирует она.

Скриншот: Facebook/Элла Либанова

Напомним, в четверг, 28 ноября, министр кабинета министров Дмитрий Дубилет решил провести электронную перепись населения, тем самым сэкономив два миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что Госстат проведет пробную перепись населения уже в декабре.

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