Крупная квартирная кража произошла вчера днем в квартире на улице Архитектора Городецкого в самом центре столицы. Домушники проникли в апартаменты, вскрыв замки отмычками и вынесли целых 200 тысяч долларов.

Как мы узнали из собственных источников в МВД - жертвой кражи стал бизнесмен "с биографией" с малой родины президента Владимира Зеленского - Леонид Вульф.

Из открытых источников известно, что криворожец Леонид Вульф в 90-х создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции.

Прибыли исчислялись десятками миллионов долларов. Такой прибыльный бизнес привлек внимание криворожских криминальных авторитетов по фамилии Горпинич (главу семейства в криминальных кругах называли по кличке - Святой).

Святой для начала просто наехал на Леонида Вульфа и предложил отстегивать долю. Тот делиться отказался. И во время одной из последующих разборок Горпинчич был убит (как считается, его пристрелил охранник Вульфа Сергей Швец).

Потом Вульф занимался различными бизнесами. И даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Правоохранители на условиях анонимности говорят, что, вероятно, вчерашняя кража на Городецкого произошла по наводке. Воров ищут, завели уголовное производство по ч.5 ст.185 УК Украины - Кража в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что в Киеве обокрали мастерскую заслуженного художника Анатолия Тартаковского.

Также мы писали, что в Киеве домушник обокрал квартиру судьи Верховного суда.