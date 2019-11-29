Главный дизайнер Apple официально покинул компанию
Главный дизайнер Apple Джони Айв теперь официально покинул компанию. Об этом сообщает издание The Verge.
Как сообщается, его биографию удалили со страницы сайта Apple, где содержатся данные о руководителях компании. Это ознаменовало официальный уход Айва с поста.
Напомним, Айв присоединился к команде Apple в 1992 году, через четыре года стал главным дизайнером.
Информация о его решении оставить корпорацию и начать работу в собственной дизайнерской фирме LoveFrom впервые появилась в средствах массовой информации летом 2019 года. Тогда дизайнер выразил надежду на то, что он будет вовлечен в деятельность Apple на много лет вперед, несмотря на свое увольнение.
Ранее сообщалось, что Apple начала продажи 16-дюймового мощного MacBook Pro. Цена, характеристики и видео.
Также мы писали, что Apple выпустят умные очки, которые заменят собой айфоны.