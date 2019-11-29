Главный дизайнер Apple Джони Айв теперь официально покинул компанию. Об этом сообщает издание The Verge.

Как сообщается, его биографию удалили со страницы сайта Apple, где содержатся данные о руководителях компании. Это ознаменовало официальный уход Айва с поста.

Напомним, Айв присоединился к команде Apple в 1992 году, через четыре года стал главным дизайнером.

Информация о его решении оставить корпорацию и начать работу в собственной дизайнерской фирме LoveFrom впервые появилась в средствах массовой информации летом 2019 года. Тогда дизайнер выразил надежду на то, что он будет вовлечен в деятельность Apple на много лет вперед, несмотря на свое увольнение.

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