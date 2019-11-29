Правоохранители Житомирской области начали проверку по факту смерти 9-летней девочки в больнице.

Об этом сообщили в Нацполиции региона, передает УНИАН.

Как сообщается, в Романовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о смерти 28 ноября 9-летней девочки в реанимационном отделении Романовской районной больницы. В четверг утром в это медицинское учреждение больную девочку привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

В данный момент правоохранители проводят проверку, а окончательная причина смерти ребенка будет установлена судебно-медицинской экспертизой, которая уже была назначена. Проверка по данному факту продолжаются.

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