Полиция выясняет причины смерти 9-летней девочки в больнице под Житомиром
Правоохранители Житомирской области начали проверку по факту смерти 9-летней девочки в больнице.
Об этом сообщили в Нацполиции региона, передает УНИАН.
Как сообщается, в Романовское отделение полиции поступило сообщение от врачей о смерти 28 ноября 9-летней девочки в реанимационном отделении Романовской районной больницы. В четверг утром в это медицинское учреждение больную девочку привез ее отец. По предварительной информации, у школьницы диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.
В данный момент правоохранители проводят проверку, а окончательная причина смерти ребенка будет установлена судебно-медицинской экспертизой, которая уже была назначена. Проверка по данному факту продолжаются.
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