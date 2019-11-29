Украинская певица MARUV показала пикантные фото со съемок нового клипа
Одна из самых эпатажных современных украинских певиц MARUV опубликовала серию соблазнительных снимков бэкстейджа съемок клипа на песню Don't Waste My Time, которая входит в новый альбом Hellcat Story. Снимки опубликованы в Instagram певицы.
MARUV перевоплотилась в зебру - переоделась и черного латекса в черно-белый. На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует в провокационных позах - у фонарного столба, который звезда использует в качестве пилона, и на дереве вместе со своей подтанцовкой. "Ух, какая!", "Горячо", "Секс-бомба", "Очень сексуальная", - пишут в комментариях к снимкам.
Фото: Instagram/maruvofficia
Напомним, 15 ноября скандальная украинская певица Анна Корсун, она же MARUV, презентовала клип на песню Don't Stop. В нем артистка показала откровенные танцы на песке на фоне костра. Вместе со звездой в постановке также задействован ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Jay.
Ранее сообщалось, что Maruv презентовала клип To Be Mine, который снимался на Троещине.
Также мы писали, что у Maruv выступили с заявлением, что она получила премию MTV не как певица из России.