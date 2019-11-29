Одна из самых эпатажных современных украинских певиц MARUV опубликовала серию соблазнительных снимков бэкстейджа съемок клипа на песню Don't Waste My Time, которая входит в новый альбом Hellcat Story. Снимки опубликованы в Instagram певицы.

MARUV перевоплотилась в зебру - переоделась и черного латекса в черно-белый. На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует в провокационных позах - у фонарного столба, который звезда использует в качестве пилона, и на дереве вместе со своей подтанцовкой. "Ух, какая!", "Горячо", "Секс-бомба", "Очень сексуальная", - пишут в комментариях к снимкам.

Фото: Instagram/maruvofficia

Напомним, 15 ноября скандальная украинская певица Анна Корсун, она же MARUV, презентовала клип на песню Don't Stop. В нем артистка показала откровенные танцы на песке на фоне костра. Вместе со звездой в постановке также задействован ее партнер по шоу "Танцы со звездами" Jay.

Ранее сообщалось, что Maruv презентовала клип To Be Mine, который снимался на Троещине.

Также мы писали, что у Maruv выступили с заявлением, что она получила премию MTV не как певица из России.