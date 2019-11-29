У берегов Шри-Ланки пропал украинский моряк. Владислава Маслова не смогли найти на судне THALASSA PATRIS, следовавшем в Грецию, говорится в сюжете ТСН.

Судно, зарегистрированное в Сингапуре, следовало в Грецию через Суэцкий канал. Владислав вышел на рейс в должности второго помощника капитана.

По словам экипажа, мужчина пропал 23 ноября в 4 часа утра, когда судно находилось в районе Шри-Ланки. Примерно в 10 утра родственникам мужчины сообщили, что его не могут найти на судне.

Корабль вернулся в тот квадрат, где предположительно в последний раз видели украинца, экипаж провел визуальный поиск в светлое время суток, однако найти мужчину так и не удалось.

"Согласно информации от членов экипажа этого судна — внятных поисков на самом судне не было произведено. На сегодня судно продолжило свой путь. Судовладелец и судно не оповещают о происшествии другие суда, проходящие этим же маршрутом! Члены экипажа, скорее всего, получили команду ни с кем не выходить на связь по этому вопросу!", - пишет девушка.

Родственники своими силами добились официального объявления моряка в розыск, задействования Интерпола, Нацполиции Украины и Министерства иностранных дел, а также вышли на консульства и посольства Украины в Сингапуре, Шри-Ланке, Индии, на главу порта в Коломбо и Международную глобальную федерацию транспортных рабочих.

Ранее "Страна" сообщала, что в России продлили дела против освобожденных украинских моряков.

Еще мы писали, что приговоренный в Греции к 70 годам тюрьмы украинский моряк объявил голодовку из-за бездействия Киева.