В четверг, 28 ноября, в Албании произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 4,9 был зафиксирован за 48 км от Тираны, на глубине два километра. Второй толчок магнитудой 4 произошел через несколько минут в 33 километрах от албанском столицы в другом месте на глубине 10 км.

Видео: YouTube/ТСН

Самое сильное в истории страны землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Согласно последним данным погибли 40 человек, сотни получили ранения.

27 ноября спасательные группы из более 10 стран присоединились к местным спасателям в попытке найти людей под обломками.

Отметим, что сегодня в Албании отмечают 107-ю годовщину провозглашения независимости. Глава страны Илир Мета призвал граждан объединиться, чтобы помочь пострадавшим семьям.