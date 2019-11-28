В Кропивницком женщине оторвало полпальца дверью маршрутки.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Путешествие общественным транспортом завершилось для женщины ампутацией части мизинца. Пассажирка пыталась зайти в переполненный микроавтобус, когда дверь вдруг захлопнулась", - говорится в материале.

Женщина сначала не осознала, что ей сломало палец, но когда увидела дома травму, отправилась на такси в больницу.

Сейчас женщина лечится за свой счет. Чтобы получить компенсацию от страховой, надо было все документировать на месте инцидента.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Индии мужчина отрубил себе палец после того, как по ошибке отдал голос не за ту партию.

Еще мы писали, как в Одессе из маршрутки на полном ходу выпала женщина.