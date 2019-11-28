В Кропивницком женщина лишилась половины пальца в дверях маршрутки
В Кропивницком женщине оторвало полпальца дверью маршрутки.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Путешествие общественным транспортом завершилось для женщины ампутацией части мизинца. Пассажирка пыталась зайти в переполненный микроавтобус, когда дверь вдруг захлопнулась", - говорится в материале.
Женщина сначала не осознала, что ей сломало палец, но когда увидела дома травму, отправилась на такси в больницу.
Сейчас женщина лечится за свой счет. Чтобы получить компенсацию от страховой, надо было все документировать на месте инцидента.
Ранее "Страна" рассказывала, что в Индии мужчина отрубил себе палец после того, как по ошибке отдал голос не за ту партию.
Еще мы писали, как в Одессе из маршрутки на полном ходу выпала женщина.
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