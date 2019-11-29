В новом глобальном индексе инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index) Киев оказался на 347 месте из 500 городов мира.

Данные опубликованы на сайте рейтинга, где первые три места занимают Нью-Йорк, Токио и Лондон.

Российская столица Москва заняла 38 место, а Петербург 109-е. Всего в рейтинге присутствует 19 российских городов.

Украинская столица заняла 347 место, поднявшись за год на 52 позиции, Одесса - 455, Харьков - 468, Львов- 470, Днепр- 477, Запорожье - 485.

В число самых инновационных городов также вошли Донецк - 489, Севастополь - 490 и Симферополь - 494 (все три последних города указаны как украинские - Ред.).

Глобальный рейтинг инновационных городов мира международного агентства 2thinknow (Австралия) составляется с 2007 года. Это фактически единственный инновационный рейтинг городов мира, итоги которого подводятся регулярно.

В 2019 году он охватил свыше 500 мировых городов. Рейтинг позволяет определить потенциал в области создания, внедрения и трансляции инновационных идей.

Эксперты, в частности, анализируют такие показатели, как ВРП, уровень материального благосостояния и образования, налог на прибыль компаний, уровень развитости промышленного производства, количество в городе штаб-квартир многонациональных корпораций, наличие в нем промышленных кластеров, стратегия продвижения бренда города, политика правительства в сфере ИТ, развитость беспроводных сетей, развитость карточных платежей.

Ранее сообщалось, что Украина упала в рейтинге простоты уплаты налогов Всемирного банка и PwC.

Также мы писали, что Украина попала в рейтинг владения английским языком.