Накануне распродаж в Черную пятницу, 29 ноября, Приватбанк напомнил клиентам, как увеличить лимит на покупки в интернете. Если установленное ограничение по сумме окажется меньше стоимости покупок - оплату произвести не удастся. Предвидя массовые вопросы, которые могут возникнуть сегодня, банк напомнил алгоритм отмены лимита.

Зайдите в Приват24 Выберите карточку, которой вы будете расплачиваться. Версия для десктопа. В правом верхнем углу выберите функцию "Керування карткою/рахунком". Откройте, измените лимит в графе "Оплата в Интернет" Мобильная версия. В меню карт выберите нужную. В правом верхнем углу, нажмите на три точки, чтобы выбрать пункт "Управление". Далее пункт "Лимит оплаты в Интернете". Установите необходимый лимит на месяц.

Напомним, что 11 ноября в работе Приватбанка, при попытке оплатить безналичные платежи, произошел массовый сбой - не проходила оплата карт в мобильных приложениях, а в супермаркетах не работали терминалы. В самом банке объясняли накладки массовыми платежами в связи с распродажей на AliExpress.

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