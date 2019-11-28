Козел возглавил стаю собак, став лидером необычной компании в городе Павлоград, что на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Трое собак держат в кольце охраны черно-белого козлика.

Между тем, люди переживают, чтобы животное не замерзла зимой, но отловить компанию не могут, потому что она постоянно меняет маршруты.

Отмечается, что странную стаю заметили еще в октябре. Три бездомные собаки с козлом во главе разгуливают по местности. При этом, собаки никого к козленку не подпускают.

Правда спустя некоторое время козел исчез. Теперь его ищут не только собаки, но и местные жители.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Кривом Роге во время попойки выбросили из окна собаку, которая погибла.

еще мы публиковали жуткое видео, как хмельницкий чиновник-живодер тянет собаку за машиной.