Козел возглавил стаю бездомных собак в Днепропетровской области. Видео
Козел возглавил стаю собак, став лидером необычной компании в городе Павлоград, что на Днепропетровщине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Трое собак держат в кольце охраны черно-белого козлика.
Между тем, люди переживают, чтобы животное не замерзла зимой, но отловить компанию не могут, потому что она постоянно меняет маршруты.
Отмечается, что странную стаю заметили еще в октябре. Три бездомные собаки с козлом во главе разгуливают по местности. При этом, собаки никого к козленку не подпускают.
Правда спустя некоторое время козел исчез. Теперь его ищут не только собаки, но и местные жители.
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