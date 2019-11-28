Аргентинец Лионель Месси назван лучшим плеймейкером уходящего года
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего плеймейкера 2019 года.
Им стал звездный форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает официальный сайт IFFHS.
Первая десятка лучших футбольных плеймейкеров 2019 года:
- Лионель Месси ("Барселона") - 299 баллов
- Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 85
- Эден Азар ("Челси"/ "Реал") - 55
- Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 46
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 32
- Душан Тадич ("Аякс") - 30
- Фрэнки де Йонг ("Аякс"/"Барселона") - 25
- Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") - 21
- Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона") - 20
- Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль") - 17.
Отметим, что Месси в четвертый раз стал лучшим плеймейкером года (до этого был первым в 2015, 2016 и 2017 годах) и догнал по этому показателю хавбека "Барселоны" Хави.
Ранее сообщалось, что Месси побил еще два рекорда в матче против Боруссии в Лиге чемпионов.
Также мы писали, что в матче со Славией Месси играючи установил два новых рекорда.
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