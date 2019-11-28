Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) определила лучшего плеймейкера 2019 года.

Им стал звездный форвард испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает официальный сайт IFFHS.

Первая десятка лучших футбольных плеймейкеров 2019 года:

Лионель Месси ("Барселона") - 299 баллов Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 85 Эден Азар ("Челси"/ "Реал") - 55 Роберто Фирмино ("Ливерпуль") - 46 Бернарду Силва ("Манчестер Сити") - 32 Душан Тадич ("Аякс") - 30 Фрэнки де Йонг ("Аякс"/"Барселона") - 25 Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") - 21 Антуан Гризманн ("Атлетико"/"Барселона") - 20 Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль") - 17.

Отметим, что Месси в четвертый раз стал лучшим плеймейкером года (до этого был первым в 2015, 2016 и 2017 годах) и догнал по этому показателю хавбека "Барселоны" Хави.

Ранее сообщалось, что Месси побил еще два рекорда в матче против Боруссии в Лиге чемпионов.

Также мы писали, что в матче со Славией Месси играючи установил два новых рекорда.