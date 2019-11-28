Украинское посольство в Польше выразило возмущение из-за отмены властями города Перемышля решения о присвоении одной из улиц имени епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского. Об этом посольство сообщило в Facebook.

Фото: Facebook/Посольство України у Польщі

"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, в этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя Блаженного, а затем на решение Католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата Блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Посольство України у Польщі

По данным СМИ, 28 ноября на заседании горсовета Перемышля принято постановление об упразднении улицы Иосафата Коциловского и присоединении ее к прилегающей улице Ивана Снигурского.

Ранее сообщалось, что Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара.

Также мы писали, что улицы в Киеве переименовали в честь убийц евреев и полицаев из вспомогательных отрядов СС.