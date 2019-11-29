28 ноября на СТБ показали 14 выпуск шоу "Зважені та щасливі", участники которого борются за стройные тела и награду 300 тысяч гривен.

Вся интрига этого выпуска развернулась вокруг игры в "Мафию". Один из худеющих тайно стал "мафией", а задачей остальных стало раскрыть его личность. Это принесло бы преимущества на взвешивании. А вот "мафиози" нужно было строить козни так, чтобы его не раскрыли.

Узнать хотя бы цвет команды, в которой состоит "мафия", можно было победителю сложного конкурса. Все пары, и одиночки, удерживали на канатах автомобили на наклонных платформах, не давая им опуститься. Самым стойким вручили конверт с подсказкой и наградили отдыхом в спа. Ими оказались команда желтых - Саша и Люда.

Не обошлось без конфликтов. Коля и Женя даже подрались, после чего у капитана команды коричневых остался синяк под глазом. Противостояние накалилось. После хитрых интриг, оказалось, что мафией оказался тот, на кого бы и не подумали.

В зоне риска на женской неделе оказались Люда и Алена. Но в итоге ушла Алена.

Алене Гребенюк 42 года. Она оперная певица. За время на шоу она сбросила 18 кг - со 107 до 89 кило.

Фото: Алена Гребенюк

Смотреть Зважені та щасливі 9 сезон 14 выпуск можно на канале СТБ. На ютуб эфир от 28.11.19 появится 30 ноября.

Финал шоу покажут в декабре. А в субботу, 30 ноября, в 10 утра на СТБ в эфире постшоу "Зважся" зрители увидят, как сейчас выглядит выбывшая на 14 неделе Алена Гребенюк.