Бронзовые призеры чемпионата Украины футболисты "Александрии", которая так ни разу и не сумела победить, потеряли все шансы выйти в плей-офф Лиги Европы УЕФА-2019/20.

В домашнем матче 5-го тура группового этапа турнира "Александрия" во Львове минимально уступила немецкому "Вольфсбургу" - 0:1, сообщает Укринформ.

Автором единственного гола на "Арене Львов" стал 27-летний голландский форвард "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст, который реализовал пенальти на 45-й минуте.

Следует отметить, что в другом поединке группы I французский "Сент-Этьен" дома сыграл вничью с бельгийским "Гентом" - 0:0, также потеряв шансы на выход из группы.

Турнирное положение в группе I: "Гент" - 9 очков, "Вольфсбург" - 8, "Сент-Этьен" - 4, "Александрия" - 3.

Напомним, что донецкий Шахтер сильно сыграл в Англии, не уступив Манчестер Сити в 5-м туре Лиги чемпионов.

Также отметим, что защитник сборной Украины Александр Зинченко, который выступает за МанСити, высоко оценил игру горняков.