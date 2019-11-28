Визит в Украину президента Грузии Саломе Зурабишвили был перенесен на 2020 год. Об этом сообщила администрация грузинского президента, передает Интерфакс.

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - говорится в сообщении.

Также в администрации прокомментировали сообщения СМИ о том, что глава Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.

Как сообщили в администрации грузинского президента, визит Зеленского в Тбилиси не планировался.

Президенты Грузии и Украины договорились осуществить в ближайшее время взаимные визиты на высшем уровне в сентябре в ходе встречи в Варшаве, где они находились в рамках участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский принял верительные грамоты от послов ЕС, Швеции, Швейцарии, Грузии, Мексики.

Также мы писали, что протестующие заблокировали президента Грузии в кафе "Салобие Биа" и пригласили ее на джонджоли.