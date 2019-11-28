В Киеве полицейские разоблачили сеть борделей, замаскированных под массажные салоны.

Об этом информирует пресс-служба полиции Киева.

Организатором интимного бизнеса был бывший милиционер, который в 2015 году был уволен со службы, однако все это время представлялся полицейским. Таким образом он создавал иллюзию своего влияния и защиты этой противоправной деятельности. Информация о его возможных коррупционных связях с представителями правоохранительных органов будет передана в Государственное бюро расследований.

Получив информацию о деятельности притонов, полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводилось документирование противоправной деятельности.

Выполнив ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая организовала и обеспечивала функционирование трех притонов. При этом борделе были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через Интернет. В состав группы входили 11 человек: организатор, четверо организаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

В целом они обустроили места для оказания интимных услуг по трем адресам в центральной части Киева. При этом к оказанию этих услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки клиенты платили от 700 до 3000 гривен. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные - оставляли себе.

В результате следственных действий семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

"Оперативники продолжают работать над установлением других участников преступной группы. Фигурантам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Кроме того, информация о возможных коррупционных связей организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана в Государственный бюро расследований для тщательной проверки", - подытожил Андрей Крищенко.

Ранее сообщалось, что турок через интернет вербовал нуждающихся в деньгах украинок в европейские бордели.

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