Отбывшего в Бориспольской исправительной колонии (ИК) №119 (Киевская область) наказание осужденного не выпустили на свободу после истечения срока наказания.

Это выяснилось во время личного приема, который проводил зампрокурора Киевской области в колонии. Об этом сообщает прокуратуры Киевской области.

"Во время личного приема в государственном учреждении "Бориспольская исправительная колония (№119)" к заместителю прокурора Киевской области обратился осужденный и пожаловался на действия администрации учреждения. В частности он сообщил, что срок назначенного ему судом наказания закончился еще 9 ноября текущего года, однако он продолжал безосновательно содержаться в учреждении исполнения наказаний", - говорится в сообщении.

В ходе проверки полученной от осужденного информации выяснилось, что факт незаконного лишения свободы осужденного длительное время был известен руководству учреждения и ответственным за исчисление срока наказания сотрудникам колонии, однако освободили человека из исправительного учреждения только после вмешательства прокуратуры.

В связи с выявленным фактом 27 ноября текущего года назначено служебное расследование с целью установления виновных и привлечения их к ответственности.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом начальники колонии списывали продукты заключенных и продавали их в магазины.

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