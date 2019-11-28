Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, где встретился с президентом республики Ашрафом Гани. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Reuters.

Американская газета The Washington Post отмечает, что речь идет о первом визите Трампа в Афганистан.

Сообщается, что Трамп отпраздновал День Благодарения вместе с военнослужащими на авиабазе "Баграм", расположенной севернее Кабула.

Напомним, в конце июля этого года Дональд Трамп приказал начать вывод войск США из Афганистана до выборов 2020 года. Американские СМИ напоминают, что Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании обещал вывести американские войска из Афганистана. До этого Помпео заявил, что США рассчитывают на заключение мирного соглашения с талибами до 1 сентября.

Также мы писали, что в Афганистане при крушении вертолета погибли двое военных США.