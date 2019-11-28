Европейский совет назначил в четверг по письменной процедуре новую Еврокомиссию на период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В постановлении Евросовета указано, что председателем комиссии назначается Урсула фон дер Ляйен (Германия), а высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - Жозеп Боррель (Испания), который одновременно будет одним из заместителей председателя Европейской комиссии.

Кроме того, членами Европейской комиссии назначены:

Тьерри Бретон (Франция),

Хелена Далли (Мальта),

Валдис Домбровскис (Латвия),

Элиза Феррейра (Португалия),

Мария Габриэль (Болгария),

Паоло Джентилони (Италия),

Йоханнес Хан (Австрия),

Фил Хоган (Ирландия),

Ильва Йоханссон (Швеция),

Вера Юрова (Чехия),

Стелла Кириакидис (Кипр),

Янез Ленарчич (Словения),

Дидье Рейндерс (Бельгия),

Маргаритис Схинас (Греция),

Николя Шмит (Люксембург),

Марош Шефчович (Словакия),

Кадри Симсон (Эстония),

Виргиниюс Синкявичюс (Литва),

Дубравка Шуйца (Хорватия),

Франс Тиммерманс (Нидерланды),

Ютта Юрпилайнен (Финляндия),

Адина Вэлян (Румыния),

Оливер Варгейи (Венгрия),

Маргрете Вестагер (Дания),

Януш Войцеховский (Польша).

В документе отмечается, что данное решение основано на согласии Европейского парламента (ЕП) от 27 ноября 2019 года об утверждении новой Еврокомиссии.

Покидающий свой пост глава Евросовета Дональд Туск поздравил новую команду.

"Поздравления и мои наилучшие пожелания фон дер Ляйен и ее команде по поддержанию единства и силы ЕС", - написал Туск на своей странице в Тwitter.

Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что Туск заявил, что Трамп молится о распаде ЕС.

Также мы сообщали, что Зеленский поздравил фрау дер Ляйен с утверждением на посту главы Еврокомиссии.