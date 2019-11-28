Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидеров НАТО во время встречи в Лондоне сосредоточиться на угрозе терроризма, а не на России и таким образом пересмотреть стратегию альянса. Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Является ли наш враг сегодня Россией? Или Китай? Является ли целью НАТО назначить их врагами? Я не верю в это. Наш общий враг сегодня в НАТО - это терроризм, который поразил каждую из наших стран", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции в Париже вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Издание пишет, что Франция стремится встряхнуть 70-летний военный альянс, созданный для обеспечения коллективной безопасности против Советского Союза. Макрон встревожил своих европейских союзников в этом месяце, заявив, что хочет улучшить отношения с Владимиром Путиным, несмотря на агрессию в Украине, из-за которой Россию исключили из глобальных форумов, таких как G7.

"НАТО - это союз коллективной обороны", - сказал Макрон.

Ранее "Страна" писала о том, что в НАТО согласовали, кто сколько должен платить в бюджет альянса.

Также мы сообщали, что у Трампа заявили, что НАТО не выгодно вступление в альянс Украины из-за угрозы конфликта с Россией.