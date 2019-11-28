Мэр Киева Виталий Кличко уволил Дмитрий Давтяна с должности заместителя председателя горгосадминистрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте киевской власти.

В документе отмечается, что Давтян был уволен по собственному желанию. При этом перед увольнением Кличко согласовал 4-дневный отпуск Давтяну по семейным обстоятельствам "без сохранения заработной платы" в период с 25 по 28 ноября.

"Уволить Давтяна Дмитрия Александровича с должности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации 29 ноября по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Также Кличко поручил Управлению финансово-хозяйственного обеспечения аппарата КГГА рассчитать и вычесть из зарплаты Давтяна средства за неотработанные два календарных дня ежегодного основного оплачиваемого отпуска (за период работы с 22 января по 29 ноября 2019 года).

Напомним, 23 сентября на брифинге Кличко заявил, что попросил заместителей председателя КГГА Давтяна и Александра Спасибко написать заявления на увольнение.

"Их обязанности распределены между другими заместителями. Это, в частности часть ответственности, которая возложена на Максима Бахматова (новый советник мэра - Ред.). И сейчас мы подаем документы в Кабмин... Если вы знаете, к сожалению, я как Киевский городской голова, как председатель КГГА не могу назначить или уволить своих заместителей без согласования с Кабинетом министров", - сказал Кличко.

Дмитрий Давтян был заместителем Кличко с октября 2017 года. Он сын крупного харьковского бизнесмена Александра Давтяна, президента инвестиционной группы DAD. Давтян пришел в КГГА вместо ушедшей в декрет Анны Старостенко.

Давтян занимался проектами транспортной инфраструктурой, темпы реализации которых не удовлетворили Кличко.

"Это и темпы строительства метро на Виноградарь, и строительство развязки на улице Богатырской, и возведение Шулявского путепровода. Также есть вопросы к работе сферы парковки и внедрению электронного билета в общественном транспорте", - подчеркнул ранее мэр.

Сообщалось, что обязанности Давтяна и второго зама Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником, бывшим резидентом Comedy Club Максимом Бахматовым, который стал "практически заместителем".

Бахматов займется воплощением информационных технологий в управлении городом, вопросамиинвестиционной деятельности, регуляторной политики, градостроительства и архитектуры.

24 сентября Давтян и Спасибко сообщили, что не писали заявления на увольнения с должностей и не собираются этого делать.