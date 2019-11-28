Реальная заработная плата в Украине в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года выросла на 9,2%, по сравнению с сентябрем 2019 года снизилась на 0,3%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Уточняется, что средняя номинальная заработная плата штатных работников в октябре 2019 года составила 10 727 грн.

В сентябре она составляла 10 687 грн, в августе -10573 грн, в июле - 10 971 грн, в июне - 10 783 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в октябре 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года наблюдался в Луганской (на 22,5%), Киевской (на 20,8%), Николаевской (на 20,6%), Донецкой (на 19,5%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,9%), Черкасской (на 17,7%), Тернопольской (на 17,5%), Ивано-Франковской и Винницкой (на 16,6%), Черниговской (на 16,2%), Сумской (на 15,9%), Черновицкой и Хмельницкой (на 15,2%), Ривненской (на 15,1%), Одесской и Волынской (на 15%), Харьковской (на 14,8%), Полтавской (на 14,6%), Херсонской (на 13,8%), Житомирской (на 13,2%), Львовской (на 13,1%), Кировоградской (на 12,2%) областях и в Киеве (на 14,5%).

Самый высокий уровень зарплат в октябре зафиксирован в Киеве - 15862 грн, самый низкий - в Черновицкой области – 8 211 грн.

При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 11952 грн (второй показатель по стране после Киева), Луганской области – 9095 грн (кроме временно неподконтрольных территорий).

Также в число регионов с наибольшими зарплатами входят Киевская область (11 325 гривен), Днепропетровская область (11 157 гривен), Запорожская область - 10 734 гривны.

В число регионов с наименьшими зарплатами, кроме Черновицкой области входят также Херсонская (8277), Тернопольская (8563), Черниговская (8618) и Кировоградская (8643).

В октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 23,2%), здравоохранении (на 19,5%), операций с недвижимым имуществом (на 19,2%), в промышленности (на 19,1%), финансовой и страховой деятельности (на 17,7%), временном размещении и организации питания (на 15,9%), оптовой и розничной торговле (на 15,7%), образовании (на 15,5%), профессиональной, научно и технической деятельности (на 15,4%), сельского хозяйства (на 14,9%), в сфере информации и телекоммуникаций (на 14,1%), в государственном управлении и обороне, обязательном соцстраховании (на 14,9%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 14%), в строительстве (на 13,8%), сфере транспорта, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности (на 13,3%).

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