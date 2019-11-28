Юрист Андрей Портнов заявил о намерении получить судебный вердикт в суде Канады в деле против канадского правительства о противоправном введении в отношении него санкций в 2014 году. Об этом он сообщил в своем Talegram-канале.

"Как известно, суд Евросоюза точно в таком же деле признал незаконными действия ЕС и обязал Брюссель выплатить мне все компенсации. Теперь я хочу получить судебный вердикт в Суде Канады в деле против правительства Канады. Мне недостаточно решения МИД Канады о снятии санкций, я хочу именно судебное решение, вынесенное с моим персональным участием", - написал Портнов.

По его словам, он намерен лично выступить в канадском суде и дать интервью СМИ, а также публично рассказать, как власти страны "пять лет взаимодействовали с украинскими в борьбе с политическими оппонентами и применяли приемы информационной дискредитации, основываясь на слухах, сплетнях, интригах и лжи".

Как отмечает юрист, судебный процесс состоится в понедельник, 2 декабря, однако посольство Канады до сих пор не рассмотрело его заявление о визе, хотя он суд уже выслал официальное приглашение.

"Посольство ничего не отвечает, нет ни отказа, ни разрешения. Завтра - последний рабочий день перед судебным процессом. Это никакое не верховенство права, дорогие канадские друзья, это чистой воды политика.

Вы не можете запрещать человеку участвовать в судебном процессе против вашего правительства и делать вид, что я обычный турист, желающий посмотреть вашу прекрасную страну. Это мое право, гарантированное мне десятками международных норм и стандартов", - пишет юрист.

Скриншот: t.me/PortnovUA/1479

Ранее сообщалось, что суд подтвердил возмещение Портнову $300 тысяч от ГПУ, МИД и посольства Украины в Канаде.

Также мы писали, что ГПУ, выполняя решение суда, известила Канаду об отсутствии оснований для санкций против Портнова .