Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты и оставил под стражей воевавшую на Донбассе Инну Грищенко с позывным "Пума", которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает hromadske.

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты Грищенко переносили трижды.

У "Пумы" журналист поинтересовался, кто ей сказал о том, что ее считают причастной к делу Шеремета. Грищенко заверила, что впервые об этом услышала от правоохранителя во время обыска.

"Опер, который был старшим во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. Насчет мужа они ничего не говорили", - ответила атошница.

Напомним, 6 ноября Грищенко была арестована Печерским судом на 60 суток. Ей инкриминировали соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

А в конце сентября правоохранители задержали мужа атошницы Владислава Грищенко с позывным "Буча". По версии следствия, с группой лиц он планировал взорвать бизнесмена.