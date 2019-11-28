Верховный суд Украины подтвердил приговор, вынесенный за убийство человека несовершеннолетней девушке и 22-летнему парню. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что преступление было совершено еще летом 2014 года на Тернопольщине.

"Два человека - 22-летний парень и 17-летняя девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради развлечения, беспричинно, из хулиганских побуждений нанесли прохожему множественные удары кулаками и ногами в лицо и голову. Сбив потерпевшего с ног, несовершеннолетняя продолжила наносить ему телесные повреждения бейсбольной битой, от чего потерпевший скончался на месте. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили возле остановки общественного транспорта в микрорайоне "Дружба", - говорится в сообщении.

Несмотря на отрицание указанными лицами своей вины, судами первой и апелляционной инстанций они признаны виновными в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев взрослому и 11 лет 6 месяцев - несовершеннолетней. Верховный суд согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении кассационных жалоб стороне защиты осужденных, признал безосновательными доводы осужденных, в том числе и о суровости назначенного им наказания.

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