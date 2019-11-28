Новоназначенная на пост уполномоченного по защите украинского языка Татьяна Монахова ранее шантажировала студентку Черноморского национального университета имени Петра Могилы, а также покрывала домогательства преподавателя. Об этом сообщает издание "Шиповник".

По данным издания, в декабре 2018 года внештатная журналистка редакции издания "Шиповник", на то время обучающаяся в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы, начала подготовку материала о преподавателе, на которого неоднократно поступали жалобы и обвинения в некорректном поведении от студенток ВУЗа.

Как сообщается, когда журналистка собрала определенную информацию, ей поступил звонок от заведующей кафедрой журналистики Татьяны Монаховой, которая начала ее шантажировать тем, что девушка не получит диплом в случае публикации материала.

Весной 2018 года в Черноморский национальный университет имени Петра Могилы был приглашен преподаватель с Херсона, чтобы способствовать получению аккредитации высшего учебного заведения. Уже с самого начала его преподавания был замечен в неподобающем поведении, о чем учащиеся рассказывали Татьяне Монаховой.

"Когда я ещё училась, к нам пришел этот преподаватель и уже с первой лекции он рассказывал о сексуальных подтекстах, и что с ним много студентов судились, но ни один суд он не проиграл. Девочки рассказывали, что он одну за колено трогал. Я ничего не видела, только рассказы девочек слышала, поскольку я на зачеты не попадала. Когда я начала искать информацию, чтобы написать об этом материал, то попросила одну студентку с курса мне помочь – записать на диктофон, как они сдают зачёт. Одной из девушек он сказал, что "взятки берет исключительно натурой". У некоторых были разные переписки с ним, где он писал "благодарности" и делал разного рода намеки. Тогда Татьяна Монахова позвонила мне и сказала, что если материал будет стоять на сайте, то в первую очередь достанется мне. Еще мне звонила преподаватель с кафедры журналистики и сказала, что я хорошая девочка и делать этого не буду. Но она не угрожала, а пыталась остановить меня. Мне звонили одногруппники – они просили меня дать им возможность получить диплом, дать закончить им университет", – рассказывает журналистка.

Ниже приводим расшифровку разговора.

Татьяна Монахова: И деканат, и проректор, и кафедра разрешили студентам не сдавать ему (преподавателю, о котором готовился материал - Ред.), а сдавать мне или Ольге Геннадиевне на комиссии кафедре. Если мы сейчас раздуем скандал, я понимаю, что может быть редакции это интересно, или вам может быть интересно. Последствия могут быть самыми нелицеприятными. У нас год аккредитации.

Студентка: Да, я понимаю.

Татьяна Монахова: Вы диплом хотите получить вообще-то?

Студентка: Да.

Татьяна Монахова: Если сейчас будут какие-то грязные публикации, направленные против Могилянки, вы диплом не получите. Мы с вами в одной упряжке, а конфликтную ситуацию я разрулила и я поговорила со всеми участниками. Я просто сказала "девочки не тратим нервы, сдавать вы будете мне и Ольге Геннадиевне, покажите, какие работы вы написали и мы вам все поставим". Не о чем писать!

Студентка: Хорошо, да. Я понимаю.

Татьяна Монахова: Или вы что-то хотите? Если оно выплывет, то я сразу подумаю на вас, во-первых.

Студентка: Да, я понимаю, я знаю. Я как бы разговариваю на счет этого и я как бы пытаюсь донести, но... Я сама это понимаю.

Татьяна Монахова: Это вообще внешний совместитель, это приглашенный человек, который буквально один курс прочитал, он у нас не в штате. Он является заслуженным журналистом и есть такая практика, когда приглашают "звезд". Вот он заслуженный журналист. Сложилась какая-то конфликтная ситуация, то кафедра быстренько обезопасила и просто сказала, что вы не будете иметь с ним дело. Сегодня на экзамен явились 12 человек, я об этом знаю, и ректорат об этом знает. Мы хотим без скандалов и все, после Нового года мы с ним не работаем. Если сейчас всплывет какой-то скандал,… То есть я делаю все, чтобы у нас мирно и красиво прошла аккредитация и все получили дипломы и чтобы вы развивались. Если сейчас всплывет какое-то "говно" – я очень разозлюсь.

Студентка: Я понимаю, да.

Татьяна Монахова: Я могу на вас рассчитывать?

Студентка: Да, хорошо, я поговорю.

Татьяна Монахова: Просто нет предмета, он у нас не работает! Он внешний совместитель, не в штате! Есть такое, что заслуженных журналистов приглашают на полставки, он до Нового года свой курс отчитал и ушел. И кафедра, и ректорат конфликт разрулили. Студентов успокоили и сказали, что пятерки они получат, кто заслужил. Не о чем говорить. Мы просто с этим человеком разрываем отношения, мы все поняли. Мы поступаем мудро, мы скандалить не хотим и девчонок в обиду мы не дали. Понимаете? Все спокойно.

Студентка: Я понимаю.

Татьяна Монахова: Мне успокоится и не думать, что где-то что-то всплывет? Я могу расслабиться по этому поводу?

Студентка: Я думаю, что я поговорю. Давайте, если что-то будет, я тогда поговорю и вам еще перезвоню. Если можно так...

Татьяна Монахова: – Хорошо, мы же в одной упряжке. Нам нужно аккредитацию пройти, и сейчас любой скандал против нас может быть использован.

Студентка: У меня еще вопрос, там у меня не было допуска к нему, и еще он уехал.

Татьяна Монахова: Вы мне будете сдавать, я поговорила со всеми курсами, где читает этот человек. И если у вас конфликт с преподавателям, то вы не приходите на зачет или экзамены, вам пишут "не явилась" в ведомости, и потом вы пишите заявление, что в связи с конфликтной ситуацией прошу разрешить сдавать преподавателям кафедры или комиссии кафедры. Ставите подпись, я несу это к проректору, я уже обо всем договорилась, чтобы не было нервотрепки и мы просто не взаимодействовали с этим человеком. Я студентов оградила от этого и сейчас начинаются какие-то вот эти вот. Все мои страдания насмарку? В обиду мы никого не дали, понимаете? Мы с этим человеком разорвали отношения и все, до свидания, поезжайте в свой Херсон. Он уже сегодня уехал и мы его больше никогда не увидим. Писать не о чем. Он не в штате, трудовая тут не лежит, просто приглашенная звезда. "Повел себя по-свински – до свидания, то больше мы тебя приглашать не будем". Объясните, что это не наш сотрудник.

Студентка: Хорошо, хорошо.

Татьяна Монахова: Если будут новости… Мы же сейчас все на пороховой бочке сидим, у нас врагов дохрена и против нас копают и хотят, чтобы Могилянка... Хотят, чтобы не получили дипломы и говорят открытым текстом. Кто это хочет? Хорошо?

Студентка: – Да, хорошо, Татьяна Васильевна.

Татьяна Монахова: – Держите меня в курсе, давайте.

Видео: YouTube/Shipovnik UA

Ранее сообщалось о том, что языковым омбудсменом назначили доцента Черноморского университета Татьяну Монахову.

Также "Страна" рассказывала, о чем мечтает первый мовный омбудсмен Татьяна Монахова.

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