Председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский заявил, что в Украине нужно менять законодательство о содержании трансжиров в продуктах питания. Об этом сообщает Укринформ.

Тему изменения норм Чагаровский затронул во время пресс-конференции "Вся правда о спреде".

"Нам надо пересматривать свой подход к этим показателям безопасности. В Европе разрешено содержание трансизомеров (второе название трансжиров - трансизомеры жирных кислот - Ред.) лишь 2%, в 4 раза ниже, чем тот, что мы имеем сегодня", - сказал Чагаровский.

Он напомнил, что норма 8% трансжиров закладывалась в Украине еще в начале 2000 годов, когда и в европейских странах показатели были другими.

Глава директората по безопасности и качеству пищевых продуктов Минагрополитики Николай Мороз тоже считает, что относительно содержания трансизомеров Украине нужно стремиться к европейским стандартам.

"Министерством здравоохранения в настоящее время разработан соответствующий проект закона, который будет предлагать ограничить содержание трансизомеров с определенными переходными периодами. Мы ожидаем, что когда этот проект закона будет презентован, мы, со своей стороны, поддержим такие предложения", - пообещал Мороз.

Трансжиры - модифицированные молекулы, появляющиеся в ненасыщенных (растительных) жирах в процессе высокотемпературной обработки. Трансжиры содержатся практически во всех полуфабрикатах и фастфуде. В настоящее время доказано, что употребление трансжиров нарушает нормальную работу метаболизма, провоцирует ожирение и усиливает или приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. На упаковке пищевых продуктов они могут называться "гидрогенизированный растительный жир", "кулинарный и кондитерский жир", "маргарин".

Как писала "Страна", в начале 2019 года был подписан закон "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", который изменил правила маркировки упаковок продуктов.

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