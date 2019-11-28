Киевская местная прокуратура №5 передала в суд обвинительный акт относительно злоумышленника, которого подозревают в отправлении ложных сообщений о заминировании здания Оболонского районного суда. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Уточняется, что в результате действий подозреваемого было сорвано более 100 судебных заседаний. Личность "минера" удалось установить во время досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом МРО ГУ СБУ в Киеве.

Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт против которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде. Путем "минирований" мужчина пытался оттянуть назначение наказания.

Причастность подозреваемого к "минированию" подтверждается выводами судебной фоноскопической экспертизы. В случае доказательства вины ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве посадили на 6 лет "минера-рецидивиста".

Также мы сообщали, что во Львове анонимные минеры сообщили о взрывчатке в здании ОГА и СБУ.