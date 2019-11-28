28 ноября на канале СТБ показали, как прошла 14 неделя в лагере худеющих на проекте "Зважені та щасливі". Главной интригой этого выпуска стала игра в "Мафию". Один из участников оказался мафией, который вставлял палки в колеса другим во время выполнения сложного задания. Задача остальных была раскрыть его, чтобы получить дополнительные бонусы. Если же мафиози окажется нераскрытым, то он получит минус килограммов во врем взвешивания.

Перед заданием команды размялись. Подопечные Марины Боржемской тренировались с канатами для кросс-фита. А в зале Иракли Макацария предложил Павлу тренироваться с дополнительным весом 52 килограмма - именно столько он сбросил с начала проекта, больше, чем кто-либо из других участников.

После этого все команды должны были удерживать на канатах автомобили на платформе. Как только машина съезжала и нажимала на кнопку - то сгорал конверт. А в нем был написан цвет команды, в которой состоял сегодняшний мафиози. То есть у самых стойких был шанс разоблачить подсадную утку.

При этом время от времени тайный вредитель усложнял задания. Так, Коле пришлось держать вес одной рукой, Тамару на неделю сослали в лес, где она должна была тренироваться без поддержки тренера, а к большому огорчению Евгения на неделю вернулась его бывшая партнерша Римма, с которой они расстались в плохих отношениях.

Участники гадали, кто же это может быть. Страсти накалялись. Часть худеющих обозлилась на команду коричневых, многие подозревали, что Женя и есть мафия. В ходе испытания, после возникшей перепалки, между Колей и Женей завязалась драка. В результате у Жени появился синяк под глазом.

В итоге самыми стойкими оказались желтые. В качестве награды Люда и Саша отправились в спа-центр, где узнали цвет мафии. При этом они согласились на предложение - не раскрывать это перед другими участниками в обмен на бонус - минус 3 кг на взвешивании.

На взвешивании Римма отказалась взвешиваться и покинула проект. А под желтой линией на женской неделе оказались Алена и Люда. При этом желтые сказали, что Алена из синей команды и оказалась мафией. Хотя выяснилось, что, неожиданно для всех, заговорщиком был Паша из пары розовых.

После голосования выбыла Алена Гребенюк. Ей 42 года. Она одна воспитывает дочь после смерти мужа. Это одна из самых известных участниц на проекте. Она оперная певица, была тренером в проекте "Фабрика звезд". Сейчас управляет вокальной студией. За время преокта она похудела на 18 кило - со 107 до 89 кг.

В следующей выпуске покажут экстремальные гонки на тракторах.

Смотреть Зважені та щасливі от 28.11.19 можно на канале СТБ. На ютуб 14 выпуск 9 сезона появится 30 ноября.